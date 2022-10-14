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18:25, 14 октября 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о «золотом оружейном дожде» на Украине

Арестович заявил, что на Украину обрушился «золотой оружейный дождь» от Запада

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

За последние дни на Украину посыпался настоящий «золотой оружейный дождь» со стороны ее западных партнеров, заявил советник главы офиса президента республики Алексей Арестович. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, теперь Украина сможет создать «интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему», с организацией которой помогут США. Помимо этого, Франция, которая не хотела вести переговоры по поставке систем ПВО, теперь пообещала помочь в этой сфере. «Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней — мы и близко не мечтали», — описал происходящее Арестович.

Советник главы офиса Владимира Зеленского заявил, что за последние двое суток оружия поступило столько, что он «устал коллекционировать». Он напомнил, что Украина и НАТО подписали соглашение о перестройке военной промышленности. В результате Украина вместе со своими западными партнерами сможет производить самое современное оружие.

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14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что США поставят Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS в октябре. Помимо этого, Германия в этом же месяце поставит Киеву системы ПВО IRIS-II.

Ранее Украина договорилась с Испанией о пакете военной помощи, в том числе об отправке четырех ЗРК и ПВО Hawk. Также стало известно, что правительство Великобритании собирается поставить Украине ракеты средней дальности для американских ЗРК NASAMS.

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Варвара Кошечкина
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