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18:17, 27 октября 2022Интернет и СМИ

Популярная российская ведущая оценила перспективу возвращения в культовое шоу

Телеведущая Елена Летучая заявила, что не намерена возвращаться в шоу «Ревизорро»

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Популярная российская телеведущая Елена Летучая ответила на вопрос о потенциальном возвращении в культовое шоу «Ревизорро», которое она вела до 2017 года. Перспективу снова стать лицом программы знаменитость оценила в своем Telegram-канале, общаясь с подписчиками.

Летучая заявила, что не намерена возвращаться в передачу. По словам ведущей, программа была и остается частью ее жизни, однако теперь она находится в «другом эмоциональном состоянии». «И "Ревизорро" возможно только на телеканале "Пятница!", а телеканал "Пятница!" для меня закрыт как плацдарм для работы на телевидении», — добавила она.

Елена Летучая вела «Ревизорро» с запуска программы, который состоялся на «Пятнице!» летом 2014 года. Весной 2016 года стало известно, что у проекта будет новая ведущая — бывшая солистка группы «ВИА Гра» Ольга Романовская. Спустя более чем полгода Летучая вернулась в «Ревизорро» в выпусках, посвященных московским заведениям.

Осенью 2017 года она перешлаработать на Первый канал в передачу под названием «Летучий отряд», посвященную нарушениям прав россиян в различных сферах. После Летучей и Романовской «Ревизорро» вели актриса Настасья Самбурская, блогерша Ида Галич и участница реалити-шоу «Пацанки» Ксения Милас.

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Маргарита Щигарева
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