Миллиардер Блумберг заявил об угрозе лидерству США из-за системы образования

Миллиардер Блумберг заявил, что провалы системы образования США угрожают лидерству страны

Недостатки системы образования США угрожают лидирующей роли страны в мире. Об этом написал бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг в колонке для Bloomberg.

По его словам, в стране в настоящее время наблюдается кризис в начальном и среднем образовании, а многие колледжи и университеты отказываются от приема стандартизированных школьных тестов SAT и ACT. Как отмечает Блумберг, учебные заведения снижают ожидания от выпускников. Так, результат вступительного экзамена для колледжа АСТ упал до минимума за 30 лет — до 19,8 балла из 36 возможных.

По мнению миллиардера, учащихся в стране не могут подготовить к поступлению в колледж и дальнейшей карьере. «Недостатки американской системы образования угрожают будущему страны в качестве мирового лидера», — подчеркнул он.

Блумберг объяснил, что из-за отступления от образовательных стандартов ограничиваются возможности карьерного роста. Граждане в результате оказываются зависимы от правительства, кроме того, это провоцирует преступность.

В январе 2022 года сообщалось, что власти США запланировали потратить 250 тысяч долларов (19,4 миллиона рублей) на продвижение реформы образования на Украине. Выделенное финансирование украинцам необходимо будет распределить на профессиональное развитие руководителей колледжей и университетов, а также на создание «сервисов консультирования» по карьерным вопросам в образовательных учреждениях.