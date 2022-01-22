В США запланировали потратить на образование украинцев 19 миллионов рублей

Власти США запланировали потратить 250 тысяч долларов (19,4 миллиона рублей) на продвижение реформы образования на Украине, сообщает RT со ссылкой на грант от Госдепартамента.

«При условии наличия средств посольство Соединенных Штатов будет предоставлять украинским негосударственным и некоммерческим организациям небольшие гранты для продвижения в стране образовательной реформы посредством украино-американского сотрудничества», — пообещали в Госдепе.

По информации издания, выделенное финансирование украинцам необходимо будет распределить на профессиональное развитие руководителей колледжей и университетов, а также на создание «сервисов консультирования» по карьерным вопросам в образовательных учреждениях. Одной из задач в рамках инициативы является укрепление сотрудничества между украинскими учебными заведениями и местной властью и бизнесом «для поддержки регионального развития и децентрализации». Размер одного гранта может варьироваться от 10 (примерно 775 тысяч рублей) до 40 тысяч долларов (примерно 3,1 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что США планирует увеличить объемы военной помощи Украине и усилить ее дипломатическую поддержку против российской агрессии. В случае вторжения, российская экономика заплатит «калечащую цену», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.