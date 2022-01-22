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В США запланировали потратить на образование украинцев 19 миллионов рублей

Госдепартамент США пообещал выделить 19 миллионов рублей на реформу образования на Украине

Фото: РИА Новости

Власти США запланировали потратить 250 тысяч долларов (19,4 миллиона рублей) на продвижение реформы образования на Украине, сообщает RT со ссылкой на грант от Госдепартамента.

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«При условии наличия средств посольство Соединенных Штатов будет предоставлять украинским негосударственным и некоммерческим организациям небольшие гранты для продвижения в стране образовательной реформы посредством украино-американского сотрудничества», — пообещали в Госдепе.

По информации издания, выделенное финансирование украинцам необходимо будет распределить на профессиональное развитие руководителей колледжей и университетов, а также на создание «сервисов консультирования» по карьерным вопросам в образовательных учреждениях. Одной из задач в рамках инициативы является укрепление сотрудничества между украинскими учебными заведениями и местной властью и бизнесом «для поддержки регионального развития и децентрализации». Размер одного гранта может варьироваться от 10 (примерно 775 тысяч рублей) до 40 тысяч долларов (примерно 3,1 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что США планирует увеличить объемы военной помощи Украине и усилить ее дипломатическую поддержку против российской агрессии. В случае вторжения, российская экономика заплатит «калечащую цену», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Марина Совина
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