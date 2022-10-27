Путин назвал главную историческую задачу

Путин назвал главной исторической задачей конструктивно разрешить противоречие

Конструктивно, созидательно разрешить противоречие — вот главная сегодняшняя задача. Ее назвал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Смена вех — процесс болезненный, но естественный и неизбежный, подчеркнул глава государства. «Будущее мировое устройство формируется на наших глазах», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве. На данный момент перед всеми цивилизациями, государствами и объединениями открываются возможности для индивидуального демократического пути развития, уточнил он.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых Китай, Индия, Германия и другие.