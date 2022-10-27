Путин порассуждал об основах нового миропорядка

Президент Путин заявил, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве

Новый миропорядок должен основываться на законе и праве. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Глава государства заявил, что на данный момент перед всеми цивилизациями, государствами и объединениями открываются возможности для индивидуального демократического пути развития.

Ранее Путин заявил, что еще более 20 лет назад философ Александр Зиновьев говорил, что для выживания западной цивилизации на достигнутом ею уровне необходимы «вся планета как среда существования, все ресурсы человечества».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь Путина во время сессии «Валдая» будут изучать, читать и перечитывать.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых есть Китай, Индия, Германия и другие.