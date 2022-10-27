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17:38, 27 октября 2022Россия

Путин высказался о выживании западной цивилизации словами Зиновьева

Президент Путин высказался о выживании западной цивилизации словами философа Зиновьева

Фото: Aleksey Babushkin / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Еще более 20 лет назад философ Александр Зиновьев говорил, что для выживания западной цивилизации на достигнутом ею уровне необходимы «вся планета как среда существования, все ресурсы человечества». «Так и есть», — высказался президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Они на это и претендуют. Так и есть», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что в разгар холодной войны «никому в голову не приходило» отменять культуру и искусство стран-противников. «Даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов», — сказал президент России.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» прошло 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых есть Китай, Индия, Германия и другие.

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Сергей Истомин
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