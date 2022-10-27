Путин высказался о выживании западной цивилизации словами Зиновьева

Президент Путин высказался о выживании западной цивилизации словами философа Зиновьева

Еще более 20 лет назад философ Александр Зиновьев говорил, что для выживания западной цивилизации на достигнутом ею уровне необходимы «вся планета как среда существования, все ресурсы человечества». «Так и есть», — высказался президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Они на это и претендуют. Так и есть», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что в разгар холодной войны «никому в голову не приходило» отменять культуру и искусство стран-противников. «Даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов», — сказал президент России.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» прошло 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых есть Китай, Индия, Германия и другие.

