Безработный россиянин избил свою мать второй раз за полгода

Жителя Петербурга задержали за избиение 55-летней матери

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 33-летнего местного жителя за избиение матери. Женщину госпитализировали с травматическим шоком в тяжелом состоянии, сообщает издание «Фонтанка».

Россиянин избил 55-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения. Врачи диагностировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние в правой лобной доле, множественные ушибы и ссадины.

Известно, что задержанный нигде не работал и был судим. В июле он избил мать лыжами, за что получил наказание в виде обязательства о явке.

Злоумышленника взяли под стражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

17 октября сообщалось, что в Новомосковске осудили на восемь лет сына, избившего мать и вытолкнувшего ее из окна квартиры.