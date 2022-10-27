Подсчитаны потери Mercedes-Benz от ухода из России

В Газпромбанк Автолизинге оценили потери Mercedes-Benz от ухода из России в 2 млрд евро

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz может потерять около двух миллиардов евро (2,02 миллиарда долларов) от продажи бизнеса в России, считает директор департамента продаж компании Газпромбанк Автолизинг Рустам Назаров. Его слова приводит РИА Новости.

Назаров объяснил, что соответствующую оценку российских активов ранее приводила сама компания. По его оценкам, если местный бизнес Mercedes-Benz будет передан новому владельцу по номинальной стоимости, как это случилось после ухода из страны компаний Renault и Nissan, «потери окажутся существенными».

Эксперт добавил, что, скорее всего, на проданном заводе компании начнут выпускать одну из китайских марок автомобилей. «Однако очевидно, что собирать здесь не только "Мерседесы", но и автомобили других премиальных марок из Европы, США и Азии не представляется возможным. Действующие ограничения на импорт в нашу страну блокируют поставки в том числе машинокомплектов для роскошных автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч евро», — рассказал он.

На долю российского рынка приходилось два процента от общих продаж Mercedes-Benz. В прошлом году компания продала в общей сложности 2,05 миллиона автомобилей, из которых в России — 44,8 тысячи машин. В связи с этим, считает Назаров, прекращение продаж автомобилей Mercedes-Benz в России скажется на бизнесе компании незначительно.

Mercedes подтвердил намерение покинуть страну 26 октября. Компания продаст доли в отечественных дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье, дилеру «Автодом».