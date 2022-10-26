Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:01, 26 октября 2022Экономика

Mercedes подтвердил намерение уйти из России

Mercedes подтвердил намерение уйти из России и продать доли в отечественных предприятиях

Фото: Sharon Waldron / Unsplash

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz подтвердил намерение уйти из России и продать доли в отечественных дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье, дилеру «Автодом», пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Mercedes-Benz намерен уйти с российского рынка и продать свои доли в местных дочерних компаниях (АО "Мерседес-Бенц РУС", ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус", "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО, OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус") локальному инвестору, компании "АВТОDОМ"», — указано в заявлении.

Представители Mercedes-Benz подчеркнули, что для завершения сделки необходимо одобрение соответствующих органов России. Гендиректор «Мерседес-Бенц РУС» Наталья Королева заявила, что главными приоритетами при согласовании ее условий были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед российскими клиентами как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников отечественных подразделений.

Материалы по теме:
Путь Си. Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
Путь Си.Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
21 октября 2022
Зов предков. Коренные жители США и Австралии объявили войну корпорациям. Как это ударит по мировой экономике?
Зов предков.Коренные жители США и Австралии объявили войну корпорациям. Как это ударит по мировой экономике?
18 октября 2022

Покупатель российских активов концерна «Автодом» в свою очередь сообщил, что планирует сделать все возможное для сохранения сервисного обслуживания бренда в России. Узнав о планируемой сделке, Минпромторг пообещал «Автодому» подобрать технологического партнера для налаживания выпуска автомобилей на заводе в подмосковном Есипово.

О планах Mercedes-Benz со ссылкой на источники сообщили «Ведомости» утром 26 октября. По словам собеседников газеты, в рамках сделки немецкий автоконцерн сможет заново завладеть подмосковным заводом в течение определенного периода времени — по той же схеме ранее компания Renault вышла из капитала «АвтоВАЗа». Уточняется, что договор о продаже завода Mercedes-Benz был подписан еще на прошлой неделе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обысках в подмосковном доме Собчак
Стали известны последствия нового мегапроекта для россиян
Власти заявили о превращении Запорожья в новый Мариуполь
Рогозин рассказал об изменении характера СВО
Популярная страна Азии решила ввести визы для богатых
Особенность фигуры девушки доказала любовь избранника к ее личности
В СПЧ назвали госизменой хищение необходимых на оборону денег
Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Петербурге
Арестованный россиянин заявил о замучившем его украинскими песнями сокамернике
В Николаевской области пропал свет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.