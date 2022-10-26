Mercedes подтвердил намерение уйти из России и продать доли в отечественных предприятиях

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz подтвердил намерение уйти из России и продать доли в отечественных дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье, дилеру «Автодом», пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Mercedes-Benz намерен уйти с российского рынка и продать свои доли в местных дочерних компаниях (АО "Мерседес-Бенц РУС", ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус", "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО, OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус") локальному инвестору, компании "АВТОDОМ"», — указано в заявлении.

Представители Mercedes-Benz подчеркнули, что для завершения сделки необходимо одобрение соответствующих органов России. Гендиректор «Мерседес-Бенц РУС» Наталья Королева заявила, что главными приоритетами при согласовании ее условий были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед российскими клиентами как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников отечественных подразделений.

Покупатель российских активов концерна «Автодом» в свою очередь сообщил, что планирует сделать все возможное для сохранения сервисного обслуживания бренда в России. Узнав о планируемой сделке, Минпромторг пообещал «Автодому» подобрать технологического партнера для налаживания выпуска автомобилей на заводе в подмосковном Есипово.

О планах Mercedes-Benz со ссылкой на источники сообщили «Ведомости» утром 26 октября. По словам собеседников газеты, в рамках сделки немецкий автоконцерн сможет заново завладеть подмосковным заводом в течение определенного периода времени — по той же схеме ранее компания Renault вышла из капитала «АвтоВАЗа». Уточняется, что договор о продаже завода Mercedes-Benz был подписан еще на прошлой неделе.