В российском городе отменили прямые выборы мэра

Дума Томской области отменила прямые выборы мэра Томска

Дума Томской области отменила прямые выборы мэра Томска. Главу города будет назначать конкурсная комиссия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спикера облдумы Оксаны Козловской, соответствующий проект закона направлен на установление одинакового порядка выборов главы муниципального образования для всех городских округов и муниципальных районов.

Томск был первым российским городом, где в 1996 году ввели прямые выборы мэра. На заседании депутаты облдумы большинством голосов в первом чтении решили их отменить.

Ранее глава Томской области Владимир Мазур поддержал инициативу областной думы, выступив за избрание мэра Томска по результатам конкурсного отбора. Проводить его, как предполагается, будет депутатский корпус. По мнению губернатора, такой формат повысит ответственность как избранного мэра, так и депутатов за принятое решение.