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12:24, 27 октября 2022Забота о себе

Звезда «Назад в будущее» рассказал о новых проблемах из-за неизлечимой болезни

People: Майкл Джей Фокс пожаловался на частые падения и переломы из-за болезни Паркинсона
Майкл Джей Фокс

Майкл Джей Фокс. Кадр: People.com

Голливудский актер Майкл Джей Фокс, ставший звездой благодаря роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», пожаловался на новые проблемы со здоровьем, которые появились из-за прогрессирования болезни Паркинсона. О своей жизни он рассказал в интервью изданию People.

61-летний Фокс, которому диагностировали неизлечимую болезнь Паркинсона еще в 1991 году, признался, что за последний год его состояние заметно ухудшилось. По его словам, частые падения из-за нарушения координации движений привели к пяти переломам за год. «Я сломал скуловую кость, потом руку, затем плечо. Мне заменили плечевой сустав, я снова сломал руку (правую), а затем еще и локоть», — сообщил актер журналистам издания.

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Также, как отметил Фокс, череда травм повлияла на его настроение и характер: он стал более резким с людьми и раздражительным. До этого он «никогда не был капризным парнем», потому старается пресечь эти изменения в зародыше. В частности, как только Фокс стал замечать за собой эти изменения, он предупредил близких, что большинство его претензий не стоит воспринимать всерьез. По его словам, он никого не хочет обидеть, но возраст и длительная болезнь меняют его характер, при этом он старается оставаться позитивным.

Болезнь Паркинсона, от которой страдает Майкл Джей Фокс, — это медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы. Оно характеризуется такими симптомами, как замедленность движений, нарушение координации и рефлексов, скованность и негибкость мышц, дрожание определенных частей тела в состоянии покоя.

Ранее звезда ситкома «Друзья» Мэттью Перри рассказал, что пережил пятиминутную остановку сердца. 53-летний артист признался, что это произошло во время его лечения от алкогольной и опиоидной зависимости в частной швейцарской клинике.

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Наталья Обрядина
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