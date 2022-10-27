Звезда «Друзей» Мэттью Перри рассказал о пережитой остановке сердца

Rolling Stone: звезда «Друзей» Мэттью Перри рассказал о пятиминутной остановке сердца

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале «Друзья», рассказал о пережитой пятиминутной остановке сердца. Об этом сообщило издание Rolling Stone.

53-летний артист признался, что его сердце остановилось во время лечения алкогольной и опиоидной зависимости в частной швейцарской клинике. Не в силах справиться со своей пагубной привычкой, он солгал врачам о сильных болях в животе. Врачи сначала прописали звезде «Друзей» сильный обезболивающий препарат гидрокодон, а потом решили вшить ему в спину «какое-то странное медицинское устройство», которое должно было облегчить его состояние.

В ночь перед операцией Перри, по его словам, принял большую дозу прописанного медиками обезболивающего, а перед операцией врач-анестезиолог ввел ему пропофол — внутривенное седативное лекарство, необходимое для поддержания анестезии. Из-за этой комбинации препаратов сердце актера полностью остановилось на пять минут.

«Мне сказали, что какой-то мускулистый швейцарец действительно не хотел, чтобы парень из “Друзей” умер на его столе, потому делал мне искусственное дыхание целых пять минут. (...) Возможно, он и спас мне жизнь, но также сломал мне восемь ребер», — добавил актер.

Перри страдает от наркотической зависимости с 14 лет. За годы борьбы с ней он потратил около девяти миллионов долларов на реабилитацию и поддержание трезвости. Из-за необходимости в неотложной медицинской помощи и последующей остановки сердца актер был вынужден прервать съемки в фильме «Не смотрите наверх», проходившие в ноябре 2020 — феврале 2021 года.

Ранее Мэттью Перри объяснил, почему в 1990-х годах расстался с американской актрисой Джулией Робертс. Это произошло из-за его неуверенности в себе. Артист признался, что постоянно чувствовал, будто ей его будет «всегда недостаточно».

