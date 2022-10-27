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13:55, 27 октября 2022Россия

Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ на красно-лиманском направлении

Минобороны России сообщило о попытках наступления ВСУ на красно-лиманском направлении

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На красно-лиманском направлении батальонная тактическая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняла попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника ВСУ были остановлены.

В результате уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа, добавили в Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что на Купянском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковали позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки были отражены, подчеркнули в Минобороны.

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Сергей Истомин
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