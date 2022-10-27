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13:55, 27 октября 2022Россия

ВСУ и наемники атаковали позиции российских военных на купянском направлении

Минобороны сообщило, что ВСУ и наемники атаковали позиции ВС РФ на купянском направлении

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

На Купянском направлении Украина силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковала позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Об этом в четверг, 27 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что все атаки противника были отражены. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа, добавили в Минобороны.

25 октября оборонное ведомство показало на видео, как российские военные из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» нанесли удар по району сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Евгения Куликова
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