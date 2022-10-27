Путин заявил об активном участии России в создании пространства мира в Евразии

Владимир Путин заявил, что РФ будет участвовать в создании пространства мира в Евразии

Россия уже участвует и дальше будет активно заниматься созданием в Евразии пространства мира и стабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям XV Веронского Евразийского экономического форума. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

По словам президента, отношения между государствами в регионе основаны на принципе уважения суверенитета друг друга.

«Сотрудничество государств региона основывается на принципах суверенитета, равноправия, взаимного доверия и уважения. Россия со своей стороны будет и впредь прилагать активные усилия, направленные на формирование в Большой Евразии общеконтинентального пространства мира, стабильности и процветания», — заявил глава российского государства.

Ранее Путин заявлял, что Москва выступает за равную и неделимую безопасность по всей Евразии и не требует для себя особых условий.