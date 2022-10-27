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01:36, 27 октября 2022Мир

Россия указала на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН

Постпред России Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Постпред России Василий Небензя заявил, что Германия, Великобритания и Франция, пытаясь поручить Секретариату ООН расследование сюжета с якобы иранскими беспилотниками на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Так, Небензя подчеркнул, что Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не имеет ни мандата, ни набора экспертов для расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает РФ.

«С правовой точки зрения, они добиваются искусственного расширения компетенции Секретариата и придания ему несвойственных функций за счет вторжения в прерогативы Совета безопасности», — заявил Небензя.

Ранее Небензя заявил, что Совет Безопасности (СБ) ООН не давал поручения Секретариату всемирной организации провести расследование происхождения беспилотников на Украине, а самостоятельно проявить такую инициативу этот орган не может. Постпред отметил, что в подпункте G пункта 6 записки председателя по резолюции 2231 по иранской ядерной программе говорится о том, что Секретариат может выполнять другие задачи только в случае соответствующего поручения со стороны Совбеза.

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Марина Совина
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