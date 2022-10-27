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00:41, 27 октября 2022Мир

В ООН отказались давать поручения по расследованию по беспилотникам на Украине

Постпред РФ Небензя заявил об отказе ООН от расследования по беспилотникам на Украине

Фото: Брайан Смит / РИА Новости

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности (СБ) ООН не давал поручения Секретариату всемирной организации провести расследование происхождения беспилотников на Украине, а самостоятельно проявить такую инициативу этот орган не может. Его слова приводит ТАСС.

Постпред отметил, что в подпункте G пункта 6 записки председателя по резолюции 2231 по иранской ядерной программе говорится о том, что Секретариат может выполнять другие задачи только в случае соответствующего поручения со стороны Совбеза. «Никакого такого дополнительного поручения, тем более в плане проведения расследования, Совет Секретариату не давал», — пояснил Небензя.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи министров государств-членов Евросоюза в Люксембурге заявил, что организация расследует возможную поставку дронов Ирана России для их использования на Украине. Если выяснится, что беспилотники поставлял Иран, то «среди министров иностранных дел стран ЕС есть консенсус» о введении санкций против Тегерана.

Марина Совина
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