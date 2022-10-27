В ООН отказались давать поручения по расследованию по беспилотникам на Украине

Постпред РФ Небензя заявил об отказе ООН от расследования по беспилотникам на Украине

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности (СБ) ООН не давал поручения Секретариату всемирной организации провести расследование происхождения беспилотников на Украине, а самостоятельно проявить такую инициативу этот орган не может. Его слова приводит ТАСС.

Постпред отметил, что в подпункте G пункта 6 записки председателя по резолюции 2231 по иранской ядерной программе говорится о том, что Секретариат может выполнять другие задачи только в случае соответствующего поручения со стороны Совбеза. «Никакого такого дополнительного поручения, тем более в плане проведения расследования, Совет Секретариату не давал», — пояснил Небензя.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи министров государств-членов Евросоюза в Люксембурге заявил, что организация расследует возможную поставку дронов Ирана России для их использования на Украине. Если выяснится, что беспилотники поставлял Иран, то «среди министров иностранных дел стран ЕС есть консенсус» о введении санкций против Тегерана.