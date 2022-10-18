Евросоюз расследует возможную поставку дронов Ирана России

Глава МИД Польши Рау заявил, что ЕС расследует возможную поставку дронов Ирана России

Глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи министров государств-членов Евросоюза в Люксембурге заявил, что организация расследует возможную поставку дронов Ирана России для их использования на Украине. Слова министра приводит WPolityce.

Рау рассказал, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель обсуждал эту ситуацию с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом, однако «столкнулся с крайне категоричным отрицанием» использования дронов страны на Украины.

Несмотря на такую реакцию иранского министра, Евросоюз проведет расследование. Если выяснится, что беспилотники поставлял Иран, то «среди министров иностранных дел стран ЕС есть консенсус» о введении санкций против Тегерана.

Ранее сообщалось, что новые антииранские санкции могут затронуть 15 человек и организаций. Ограничения предполагают запрет на въезд на территорию сообщества и заморозку активов в ЕС.