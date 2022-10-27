Медведев назвал жизни украинцев «разменной монетой» для США

Зампред Совбеза Медведев заявил, что для США жизни украинцев являются «разменной монетой»

Жизни украинцев являются для США «разменной монетой» в большой игре. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, жизни украинцев кладутся в США на алтарь будущего триумфа. Они же, по его мнению, послужат оправданием не только победе, но и поражению.

«Для нынешней команды Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре», — заявил он.

Также Медведев добавил, что жизнями украинцев платят за поставки американского оружия, а также за «труды» инструкторов и наемников. «Поэтому война до "победного конца". Вернее — просто до конца. Конца Украины», — подытожил Медведев.

Ранее он раскритиковал трех европейских политиков — главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Олафа Шольца и уже бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.