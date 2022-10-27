В России спрогнозировали популярность одного вида ипотеки

В «Дом.РФ» спрогнозировали популярность семейной ипотеки в 2023-2024 годах

В институте развития «Дом.РФ» спрогнозировали, что в 2023-2024 годах льготная программа семейной ипотеки будет популярной среди россиян. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании.

На конец сентября в программе этого вида ипотеки приняли участие около 400 тысяч семей. Общая сумма выданных кредитов достигла более 1,4 триллиона рублей. В компании предрекли, что в следующие два года такую ипотеку оформят около 240 тысяч семей.

Эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» рассказали, что онлайн россияне стали меньше интересоваться ипотекой — в августе спрос снизился на 20 процентов. «Правда, уже в октябре еженедельно спрос на семейную ипотеку вновь незначительно стал расти», — отметили в маркетплейсе.

Ранее в институте развития «Дом.рф» предложили выдавать семейную ипотеку семьям с детьми до 18 лет. На данный момент программа семейной ипотеки распространяется на родителей, у которых не ранее 1 января 2018 года появился хотя бы один ребенок.