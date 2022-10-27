Песков оставил в тайне имя рассказавшего Путину анекдот про газ

Песков оставил в тайне имя немецкого друга Путина, рассказавшего анекдот про газ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил в тайне имя рассказавшего анекдот про газ немецкого друга президента России Владимира Путина. Его ответ передает РИА Новости.

Песков обратил внимание на то, что Путин не назвал имя человека, который рассказал анекдот. «Президент же не сказал, а я не могу», — констатировал он.

На заключительной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин рассказал анекдот о санкциях, отвечая на вопрос об отношении европейцев к России. Глава государства отметил, что шутку ему рассказал его немецкий друг.