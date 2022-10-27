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13:56, 27 октября 2022Россия

Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ в Херсонской и Николаевской областях

Минобороны России заявило об отражении атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские войска предприняли попытки наступления в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

В результате огневого поражения Вооруженные силы (ВС) России сорвали наступление подразделений ВСУ и отбросили их на исходные позиции.

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Никита Абрамов
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