Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ в Херсонской и Николаевской областях

Минобороны России заявило об отражении атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские войска предприняли попытки наступления в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

В результате огневого поражения Вооруженные силы (ВС) России сорвали наступление подразделений ВСУ и отбросили их на исходные позиции.