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11:07, 27 октября 2022Силовые структуры

Россиянина заподозрили в сексуальном насилии в отношении дочери и двоих сыновей

Под Омском 34-летнего многодетного отца задержали за развращение двоих сыновей и дочери

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Омской области 34-летнего многодетного отца заподозрили в развращении трех детей. Об этом в четверг, 27 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова.

По данным ведомства, в 2019 году мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении двух маленьких сыновей и дочери. Из-за возраста дети не осознавали, что действия отца противозаконны.

В октябре 2022 года в полицию обратилась 19-летняя сестра потерпевших. После этого предполагаемого педофила задержали, решается вопрос о его аресте.

Известно, что в июле этого года пострадавших детей изъяли из семьи из-за того, что родители злоупотребляли алкоголем.

17 октября сообщалось, что в Севастополе педофилу дали 13 лет за изнасилование трехлетней падчерицы.

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Елизавета Новикова
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