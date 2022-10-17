Россиянин получил срок за изнасилование трехлетней падчерицы

В Севастополе педофилу дали 13 лет за изнасилование трехлетней падчерицы

В Севастополе 27-летний россиянин получил 13 лет строгого режима за совращение трехлетней падчерицы. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, россиянин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении дочери жены в 2019 году. Осужденного в преступлении заподозрил отец ребенка, который забрал дочку к себе на выходные и неожиданно обнаружил на ее теле травмы.

«Преступные действия отчима были выявлены во взаимодействии с коллегами из МВД России по Республике Крым. В рамках следствия организован необходимый комплекс следственных действий с проведением экспертиз, в результате чего была собрана достаточная доказательственная база», — рассказали в СКР.

11 октября сообщалось, что под Волгоградом отчима осудили на 17 лет за изнасилование 13-летней падчерицы в доме тещи.