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11:09, 17 октября 2022Силовые структуры

Россиянин получил срок за изнасилование трехлетней падчерицы

В Севастополе педофилу дали 13 лет за изнасилование трехлетней падчерицы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Севастополе 27-летний россиянин получил 13 лет строгого режима за совращение трехлетней падчерицы. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, россиянин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении дочери жены в 2019 году. Осужденного в преступлении заподозрил отец ребенка, который забрал дочку к себе на выходные и неожиданно обнаружил на ее теле травмы.

«Преступные действия отчима были выявлены во взаимодействии с коллегами из МВД России по Республике Крым. В рамках следствия организован необходимый комплекс следственных действий с проведением экспертиз, в результате чего была собрана достаточная доказательственная база», — рассказали в СКР.

11 октября сообщалось, что под Волгоградом отчима осудили на 17 лет за изнасилование 13-летней падчерицы в доме тещи.

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Владимир Седов
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