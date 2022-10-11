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Россиянину дали 17 лет колонии за надругательство над 13-летней падчерицей

Под Волгоградом отчима осудили на 17 лет за изнасилование 13-летней падчерицы в доме тещи

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Волгоградской области суд приговорил к 17 годам лишения свободы 37-летнего местного жителя за изнасилование 13-летней падчерицы. Об этом во вторник, 11 октября, «Ленте.ру» сообщили в в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование»), пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), части 1 статьи 122 («Заражение ВИЧ-инфекцией») и пункту «в» части 2 статьи 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в апреле 2021 года фигурант находился в квартире тещи. Он выпил и начал приставать к падчерице, после чего надругался над ней. Свои действия он снимал на камеру. Когда пьяный отчим уснул, девочка сбежала и рассказала обо всем матери и бабушке.

Фигурант не признал вину и обжаловал приговор, но суд оставил его без изменений.

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Екатерина Власова
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