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09:54, 27 октября 2022Россия

В Москве начали прививать от COVID-19 назальной вакциной

Ракова заявила, что в Москве теперь можно сделать прививку от COVID-19 назальной вакциной

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве теперь можно вакцинироваться от COVID-19 назальной вакциной «Спутник». Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует ТАСС

По ее словам, назальная вакцина уже поступила в медицинские учреждения. Вакцинация назальным «Спутником» доступна в прививочных пунктах в ряде городских поликлиник, Троицкой городской больнице и в ГУМе.

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«Назальная вакцина "Спутник" — это двухкомпонентный "Спутник V" в той же дозировке, разница только в способе введения», — объяснила Ракова.

1 апреля в России зарегистрировали назальную вакцину от COVID-19 центра имени Гамалеи «Спутник». В ее исследовании участвовал президент Владимир Путин. Препарат от COVID-19 состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом. 8 апреля глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о выходе вакцины в гражданский оборот.

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Анастасия Шейкина
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