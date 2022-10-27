Газманов рассказал об отсутствии планов по продаже квартиры в Латвии

Певец Олег Газманов заявил, что пока не планирует продавать свою квартиру в Юрмале

Российский певец Олег Газманов заявил, что пока не планирует продавать свою квартиру в латвийской Юрмале. Об этом он рассказал в разговоре с изданием «Дни.ру».

Певец поделился, что не может поехать в Латвию, однако продолжает платить налог на недвижимость и вносить коммунальные платежи. «Впрочем, продавать ту квартиру пока не планирую. Просто цены там так резко упали — стоит она буквально в три раза дешевле, чем покупал. Но даже за эти деньги никто и смотреть ее не хочет!» — возмутился Газманов.

Однако певец переживает, что в квартире в холодильнике у него стоит бутылка «Арманьяка» 1951 года — года, когда родился Газманов. «Надо попросить кого-то из лояльных латышей привезти мне ее при случае», — отметил артист.

Газманов вместе с Иосифом Кобзоном и Валерией попали в черный список Министерства иностранных дел Латвии в июле 2014 года. Им запретили въезд на территорию страны. Свое решение латвийские власти объяснили позицией артистов по вопросу Крыма.