Сообщение об участии в конкурсе Минцифры только онлайн оказалось недостоверным

Данные об участии в конкурсе о проведении интернета только онлайн оказались недостоверными

Сообщение о том, что жители деревень, сел и других малочисленных населенных пунктов могут голосовать за проведение мобильного интернета только онлайн, оказалось недостоверным.

Первоисточником этих данных выступил опубликованный утром 27 октября пост в Telegram-канале «ЧТД». В нем утверждается, что участие в конкурсе Минцифры о проведении высокоскоростного мобильного интернета в малочисленные населенные пункты России может быть только онлайн. «Как люди из мест, где нет связи, должны голосовать, чиновники не подумали», — пишет автор поста.

В качестве источника указана страница портала «Госуслуг» с информацией о конкурсе. Если перейти по этой ссылке и прочитать информацию о конкурсе, то там указано, что голосовать можно либо онлайн через «Госуслуги», либо по почте. Письмо следует отправить в Минцифры через почтовое отделение.

«Понадобится указать ФИО, адрес постоянной регистрации и населенный пункт, где нужен мобильный интернет. При подсчете голосов будут учитываться письма, поступившие в Министерство не позднее 26 ноября 2022 года», — говорится на портале.

Информация о том, что участие в конкурсе Минцифры может быть только онлайн, не была замечена в СМИ. Это сообщение почти не распространилось и в соцсетях. Так, посты на эту тему были замечены только у одного сообщества и у одного пользователя. Причем оба поста слово в слово повторяют публикацию в Telegram-канале «ЧТД». В «Одноклассниках» ни одного поста на эту тему замечено не было.