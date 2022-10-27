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18:03, 27 октября 2022Мир

Путин заявил об отказе России мириться с диктатом Запада

Путин заявил, что Россия не смирится с частью Запада, несущего диктат

Фото: Ian Walton / Getty Images

Россия отказывается мириться с частью Запада, несущего диктат. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

При этом политик отметил, что Запад традиционных ценностей близок России. «Но есть и другой Запад — агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что рано или поздно странам Запада придется начать с Россией равноправный разговор об общем будущем. Российский глава государства заявил, что верит в силу здравого смысла. «Потому убежден: рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем», — указал российский лидер.

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Виктория Кондратьева
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