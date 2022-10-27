Названо условие исключения Nissan из списка параллельного импорта

Минпромторг готов исключить Nissan из списка параллельного импорта

Минпромторг России готов исключить японский автоконцерн Nissan из списка параллельного импорта, пишет РИА Новости.

«Мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — назвали такое условие в ведомстве.

Концерн приостановил работу в России в марте. В октябре стало известно, что активы Nissan в России будут переданы государству. Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного министерству ФГУП НАМИ.

Последнему будут переданы все 100 процентов активов компании в стране. Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также о центре продаж и маркетинга в Москве. Согласно условиям сделки, Nissan сможет выкупить долю обратно в течение шести лет.

В августе Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта. Министерство объяснило решение тем, что гарантийное обслуживание бренда обязался обеспечивать «АвтоВАЗ».