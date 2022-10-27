Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:33, 27 октября 2022Экономика

Названо условие исключения Nissan из списка параллельного импорта

Минпромторг готов исключить Nissan из списка параллельного импорта

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Минпромторг России готов исключить японский автоконцерн Nissan из списка параллельного импорта, пишет РИА Новости.

«Мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — назвали такое условие в ведомстве.

Концерн приостановил работу в России в марте. В октябре стало известно, что активы Nissan в России будут переданы государству. Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного министерству ФГУП НАМИ.

Материалы по теме:
Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
Не въезжаем.В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
28 сентября 2021
Почти даром Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
Почти даромЗапад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
9 февраля 2021

Последнему будут переданы все 100 процентов активов компании в стране. Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также о центре продаж и маркетинга в Москве. Согласно условиям сделки, Nissan сможет выкупить долю обратно в течение шести лет.

В августе Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта. Министерство объяснило решение тем, что гарантийное обслуживание бренда обязался обеспечивать «АвтоВАЗ».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Бывший украинский пленный рассказал о нанесении массированного удара по Киеву
В Совфеде назвали актом терроризма удар ВСУ по ТЭС в Севастополе
Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора
Незнакомцы заселились в купленный парой дом и отказались съезжать
В Белоруссии решили нарастить производство беспилотников
Медведев пообещал отмщение за всех погибших в бою россиян
Из лунного реголита создали кирпичи для космической базы
Освобожденный военный рассказал о питании в украинском плену
Ревнивый россиянин зарезал соперника и получил срок
Адель заявила о перерыве в карьере ради получения степени по литературе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.