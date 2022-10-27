Топ-менеджеров российских госкомпаний оставят без потолка зарплат

Минфин отказался вводить потолок зарплат для топ-менеджеров госкомпаний

Потолок зарплат для топ-менеджеров крупных российских госкомпаний в размере около 30 миллионов рублей за год все же решили не вводить, вместо этого при определении размера их вознаграждения будет учитываться сложившаяся на рынке ситуация. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина пишет РБК.

Ведомство вместе с рабочей группой при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов в настоящее время обсуждает принципы оплаты труда руководящего состава госкорпораций. По итогам их дискуссии вознаграждение для топ-менеджеров может остаться неизменным, снизиться или увеличиться.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что потолок зарплат с учетом всех бонусов и прочих выплат думали установить на уровне трехкратного размера годового денежного содержания премьер-министра Михаила Мишустина, которое составляет порядка 10 миллионов рублей.

При этом в материале также говорилось, что власти хотели бы пересчитать доходы топ-менеджмента за последние два года, и если они превысили установленный лимит, то в ближайший год сотрудник останется без вознаграждения.

В Минфине опровергли такой подход, заверив, что в первую очередь значимым станет результат деятельности компании в целом и отдельных ее руководителей, а также общее положение дел в отрасли. Для оценки достаточного вознаграждения будут учитываться доходы управленцев в коммерческих организациях, сравнимых по масштабу и виду деятельности. Что делать, если такие организации в России отсутствуют, в пресс-службе ведомства не уточнили.

В июне правительство приняло постановление, в котором устанавливался единый подход к структуре вознаграждения топ-менеджеров государственных компаний. Речь шла о руководителях, их заместителях, главных бухгалтерах, членах коллегиальных исполнительных органов. Документ обязывал профильные ведомства направлять свои предложения по зарплатам в Минфин, который будет обсуждать их с рабочей группой при правительственной комиссии.

Ранее Мишустин, со ссылкой на прогноз Минэкономразвития, пообещал, что в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5 процента.