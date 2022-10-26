Мишустин пообещал россиянам рост зарплаты

Премьер РФ Мишустин спрогнозировал рост зарплаты россиян в течение года на 11,5 процента

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал рост средних зарплат в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«По прогнозу Министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5 процента», — заявил глава правительства.

Мишустин напомнил, что правительство должно выполнить поручения в соответствии с майским указом президента. На это из бюджета для регионов выделят 59 миллиардов рублей. Уточняется, что согласно указу, зарплата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону. В то же время специалисты-врачи должны получать как минимум в два раза больше средних значений.

Ранее стало известно, что треть российских работодателей (32 процента) заявили о готовности повысить зарплаты работникам до конца этого года. Рост зарплат затронет россиян, работающих в первую очередь в агропроме и на производстве, а также в логистике и на транспорте. Компании в этих отраслях чаще всего говорили о планах увеличить размеры заработной платы. Кроме того, увеличить оплату труда готовы фирмы из сфер IT и телекома.