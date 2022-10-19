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11:45, 19 октября 2022Экономика

Некоторым россиянам пообещали повышение зарплат

РБК: 32% работодателей заявили о планах повысить зарплаты работникам в 4-м квартале

Фото: Bench Accounting / Unsplash

Треть работодателей (32 процента) заявили о готовности повысить зарплаты работникам до конца этого года, пишет РБК со ссылкой на опросы сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор».

Рост зарплат затронет россиян, работающих в первую очередь в агропроме и на производстве, а также в логистике и на транспорте. Компании в этих отраслях чаще всего говорили о планах увеличить размеры заработной платы. Кроме того, увеличить оплату труда готовы фирмы из сфер IT и телекома.

При этом 44 процента опрошенных представителей компаний рассказали, что вообще не планируют повышать зарплату сотрудникам, а три процента даже пообещали снизить ее.

Из тех, кто все же готов больше платить своим работникам, 50 процентов собираются увеличить оклад на 10-20 процентов. Еще 42 процента компаний готовы пойти на повышение в пределах 10 процентов. И лишь 7 процентов респондентов планируют рост зарплат на 30-50 процентов.

В опросе о готовности поднять зарплаты приняли участие 1000 респондентов, а в опросе об уровне повышения — 320 респондентов.

Ранее аналитики FinExpertiza назвали самых высокооплачиваемых специалистов в России. На первом месте оказались нефтяники и газовики (175 тысяч рублей), следом сотрудники авиаотрасли (154 тысячи рублей) и бизнес-консультанты по вопросам управления (155 тысяч рублей).

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Данил Дмитриев
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