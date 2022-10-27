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16:05, 27 октября 2022Мир

Демпартия США воспользовалась образом Обамы для привлечения избирателя

Обама снялся в ролике демократов в преддверии промежуточных выборов в США

Фото: Philip Davali / Reuters

Демократическая партия США воспользовалась образом бывшего президента Барака Обамы для привлечения избирателя и выпустила ролик с его участием в преддверии промежуточных выборов. Об этом сообщает Axios.

Экс-лидер снялся в агитационном видео для ключевого штата Пенсильвании. Обама поднимает два ключевых вопроса, важных для кампании Демпартии в этом цикле: готовность некоторых республиканцев помочь отменить результаты выборов и права на аборты.

«В Пенсильвании вам предстоит сделать важный выбор в этом году. На кону судьба нашей демократии и право женщины на выбор», — говорит политик в предвыборном видеоролике.

Бывший президент США и нынешний американский лидер Джо Байден планирует посетить Пенсильванию за несколько дней до промежуточных выборов. Также Обама проведет кампании в Джорджии, Мичигане и Висконсине.

Ранее рейтинг одобрения деятельности Байдена снова достиг рекордно низких показателей, и этот факт угрожает победе демократов на промежуточных выборах в конгресс США в ноябре этого года. Опрос компании Gallup, проведенный с 3 по 20 октября, показал, что рейтинг одобрения Байдена составляет 40 процентов, в то время как 56 процентов взрослого населения США не одобряют президента. В то же время исследования общественного мнения демонстрируют положительные признаки победы республиканцев как в палате представителей, так и в сенате.

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Анжелика Бережная
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