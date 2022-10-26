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14:10, 26 октября 2022Мир

Рейтинг одобрения Байдена снова достиг рекордно низких показателей

Newsweek: падение рейтингов Байдена угрожает победе демократов на выборах в конгресс США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена снова достиг рекордно низких показателей, и этот факт угрожает победе демократов на промежуточных выборах в конгресс США в ноябре этого года. О падении сообщает издание Newsweek.

Опрос компании Gallup, проведенный с 3 по 20 октября, показал, что рейтинг одобрения Байдена составляет 40 процентов, в то время как 56 процентов взрослого населения США не одобряют президента. В то же время исследования общественного мнения демонстрируют положительные признаки победы республиканцев как в палате представителей, так и в сенате.

В сравнении с аналогичными исследованиями в августе, когда деятельность президента одобряли 44 процента американцев, новые данные фиксируют заметное снижение поддержки действующего лидера.

Октябрьский опрос Gallup был проведен среди 1009 взрослых американцев и имел погрешность четыре процента.

Ранее Байден заявил, что намерен участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. При этом он уточнил, что это лишь намерение, а формального решения им еще не принято. «У нас есть время на то, чтобы принять это решение», — добавил президент.

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Дмитрий Сотак
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