Рейтинг одобрения Байдена снова достиг рекордно низких показателей

Newsweek: падение рейтингов Байдена угрожает победе демократов на выборах в конгресс США

Рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена снова достиг рекордно низких показателей, и этот факт угрожает победе демократов на промежуточных выборах в конгресс США в ноябре этого года. О падении сообщает издание Newsweek.

Опрос компании Gallup, проведенный с 3 по 20 октября, показал, что рейтинг одобрения Байдена составляет 40 процентов, в то время как 56 процентов взрослого населения США не одобряют президента. В то же время исследования общественного мнения демонстрируют положительные признаки победы республиканцев как в палате представителей, так и в сенате.

В сравнении с аналогичными исследованиями в августе, когда деятельность президента одобряли 44 процента американцев, новые данные фиксируют заметное снижение поддержки действующего лидера.

Октябрьский опрос Gallup был проведен среди 1009 взрослых американцев и имел погрешность четыре процента.

Ранее Байден заявил, что намерен участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. При этом он уточнил, что это лишь намерение, а формального решения им еще не принято. «У нас есть время на то, чтобы принять это решение», — добавил президент.