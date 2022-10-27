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07:11, 27 октября 2022Россия

В ДНР сообщили об обстреле пяти населенных пунктов за 40 минут

СЦКК ДНР сообщил об обстреле ВСУ пяти населенных пунктов за 40 минут

Фото: Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, передает РИА Новости.

Отмечается, что обстрелы произошли в Зайцево, Макеевке, Каштановом, Гольмовском и Минеральном.

В СЦКК заявили, что по Каштановому было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, по Макеевке — три снаряда, по Минеральному — четыре, по Зайцево — четыре снаряда калибром 152 миллиметра, по Гольмовскому — пять.

Артиллерия калибром 155 миллиметров используется странами НАТО, на вооружении Украины состоят американские дальнобойные гаубицы M777.

Ранее сообщалось, что в Шахтерске ДНР произошло возгорание горюче-смазочных материалов из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.

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Марина Совина
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