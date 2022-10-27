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15:34, 27 октября 2022Интернет и СМИ

Информация об отмене наличных в России оказалась недостоверной

Информация об отмене наличных из-за цифрового рубля оказалась недостоверной

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Информация об отмене наличных в России из-за ввода цифрового рубля оказалась недостоверной.

Сообщество «Взломай реальность» во «ВКонтакте» опубликовало пост, в котором говорится, что введение цифрового рубля может привести к отмене наличных и блокировке счетов неугодных людей. «Проект CBDC расшифровывается как цифровые валюты центральных банков (не криптовалюта). Эти валюты будут полностью контролироваться и лимитироваться центральным банком и никакой анонимность не будет. У каждого будет цифровой кошелек, напрямую в Центробанке и только с помощью него мы можем совершать покупки», — пишут авторы. В качестве примера работы цифровой валюты и блокировки счетов неугодных приводится опыт Китая.

В числе публикаций сообщества неоднократно появлялись посты, основанные на теориях заговорах, что вызывает сомнения в достоверности распространяемых им сведений. Так, например, 25 октября появилась публикация, в которой говорится, что Китай контролирует каждое движение 1,4 миллиарда жителей с помощью QR-кода. А 23 октября было опубликовано сообщение о том, что люди, вероятно, живут в матрице.

Согласно официальным разъяснениям Центрального банка России, цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег, а не для их замены, как утверждается в посте. У рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.

Центробанк указал, что его задача состоит в том, чтобы предоставить населению и организациям еще одно эффективное и конкурентоспособное средство платежа, что будет способствовать снижению издержек и повышению качества услуг на платежном рынке.

Сравнение цифрового рубля с криптовалютой также является некорректным, так как в России в настоящий момент запрещен выпуск денежных суррогатов и криптовалютой нельзя расплатиться за товары и услуги. Контроль Центробанка позволит гарантировать стоимость цифрового рубля и недопустить незаконных операций с его помощью.

Информация об отмена наличных не получила распространения в СМИ и соцсетях.

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Варвара Кошечкина
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