Разбойное нападение мужчины с ножом на российскую пенсионерку попало на видео
В Омске разбойное нападение неизвестного на 81-летнюю пенсионерку попало в объективы камер видеонаблюдения. Запись в четверг, 27 октября, публикует Telegram-канал «RU CHP».
На кадрах видно, как мужчина в черной одежде с капюшоном на голове следит за жертвой возле подъезда, а затем заходит за ней в дом и со спины начинает наносить удары ножом. Когда раненая пожилая женщина падает на пол, он забирает у нее сумку с кошельком и убегает.
Позже пенсионерку доставили в больницу, сейчас она находится в реанимации.
Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова, по факту нападения было возбуждено дело о покушении на убийство, сопряженном с разбоем.
Следователи и полицейские ищут преступника и выясняют обстоятельства произошедшего.