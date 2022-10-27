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15:02, 27 октября 2022Силовые структуры

Разбойное нападение мужчины с ножом на российскую пенсионерку попало на видео

В Омске камеры сняли разбойное нападение неизвестного с ножом на 81-летнюю пенсионерку

В Омске разбойное нападение неизвестного на 81-летнюю пенсионерку попало в объективы камер видеонаблюдения. Запись в четверг, 27 октября, публикует Telegram-канал «RU CHP».

На кадрах видно, как мужчина в черной одежде с капюшоном на голове следит за жертвой возле подъезда, а затем заходит за ней в дом и со спины начинает наносить удары ножом. Когда раненая пожилая женщина падает на пол, он забирает у нее сумку с кошельком и убегает.

Позже пенсионерку доставили в больницу, сейчас она находится в реанимации.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова, по факту нападения было возбуждено дело о покушении на убийство, сопряженном с разбоем.

Следователи и полицейские ищут преступника и выясняют обстоятельства произошедшего.

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Елизавета Новикова
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