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19:35, 27 октября 2022Ценности

Модель с «идеальным» телом пожаловалась на ненависть завистниц в соцсетях

Модель Вероника Райек из Словакии пожаловалась на зависть женщин с ожирением в соцсетях

Фото: @veronikarajek

Модель Вероника Райек из Словакии рассказала о ненависти со стороны пользовательниц соцсетей, с которой она постоянно сталкивается из-за «идеальной» фигуры. Ее историю приводит Daily Mail.

26-летняя манекенщица набрала более двух миллионов подписчиков в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), публикуя фотографии своего подтянутого тела. По словам Райек, ее аккаунт посвящен популяризации бодипозитива, однако зачастую она сталкивается с хейтом со стороны комментаторов.

«Мое тело считается опасностью в соцсетях, а мои посты постоянно попадают в бан, хотя не содержат откровенного контента. Сегодня можно встретить множество женщин с ожирением, которые говорят о бодипозитиве. При этом они атакуют меня и считают внешность моей привилегией. Люди просто завидуют, их оскорбляет моя естественная красота», — пожаловалась героиня материала.

Фото: @veronikarajek

Девушка также призналась, что переехала в США из «бедной» Словакии и упорно работала над собой, чтобы обрести спортивную форму. В настоящее время она живет на две страны (США и Австрия) и зарабатывает благодаря успешному блогу.

В августе фитнес-тренер Оливия (фамилия неизвестна) раскрыла секрет стройной фигуры на фото в соцсетях и восхитила поклонников. Она отметила, что в реальной жизни тела моделей не являются идеальными и большинство из них позирует определенным образом. В доказательство юзерша разместила собственные снимки, на которых показала «обратную сторону» размещаемых в социальных сетях постов. Для этого девушка сравнила свое тело в одной и одной и той же одежде, но с разных ракурсов.

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Карина Черных
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