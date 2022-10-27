Мозгом голубей научились управлять с помощью нейрочипа на солнечной батарее

South China Morning Post: создана солнечная батарея для управления чипом в мозге голубей

Команда китайских специалистов из колледжа электротехники и автоматизации Шаньдунского университета науки и технологии научилась управлять мозгом голубей при помощи нейрочипа, работающего на солнечных батареях. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В последние годы вживление чипа в головной мозг животных и людей становится все более популярным направлением для развития технологий. Однако одной из проблем является обеспечение источника питания, который будет небольшим, легким, а также обладать простой системой перезарядки.

Теперь ученые создали небольшой литиевый аккумулятор, работающий на основе солнечной панели, и питающий чип, интегрированный в мозг птицы. Система подразумевает крепление на спине голубя, а сам имплант, стимулирующий нервные сигналы, находится на макушке. С помощью этой технологии авторы смогли добиться двухчасового управляемого полета в солнечный день. Также была протестирована возможность выполнения простых команд, вроде поворота головы вправо или влево. Успешное выполнение заданий происходило в 80-90 процентах случаев. Отсутствие реакции на стимуляции исследователи объяснили усталостью подопытных или отвлекающими факторами.

В апреле 2022 года проект Илона Маска Neuralink опубликовал видеоролик с чипированной обезьяной, играющей в видеоигры силой мысли.