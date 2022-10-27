Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:55, 27 октября 2022Наука и техника

Мозгом голубей научились управлять с помощью нейрочипа на солнечной батарее

South China Morning Post: создана солнечная батарея для управления чипом в мозге голубей

Фото: Journal of Biomedical Engineering

Команда китайских специалистов из колледжа электротехники и автоматизации Шаньдунского университета науки и технологии научилась управлять мозгом голубей при помощи нейрочипа, работающего на солнечных батареях. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В последние годы вживление чипа в головной мозг животных и людей становится все более популярным направлением для развития технологий. Однако одной из проблем является обеспечение источника питания, который будет небольшим, легким, а также обладать простой системой перезарядки.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября 2021
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря 2021

Теперь ученые создали небольшой литиевый аккумулятор, работающий на основе солнечной панели, и питающий чип, интегрированный в мозг птицы. Система подразумевает крепление на спине голубя, а сам имплант, стимулирующий нервные сигналы, находится на макушке. С помощью этой технологии авторы смогли добиться двухчасового управляемого полета в солнечный день. Также была протестирована возможность выполнения простых команд, вроде поворота головы вправо или влево. Успешное выполнение заданий происходило в 80-90 процентах случаев. Отсутствие реакции на стимуляции исследователи объяснили усталостью подопытных или отвлекающими факторами.

В апреле 2022 года проект Илона Маска Neuralink опубликовал видеоролик с чипированной обезьяной, играющей в видеоигры силой мысли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Бывший украинский пленный рассказал о нанесении массированного удара по Киеву
Названо условие исключения Nissan из списка параллельного импорта
США решили как можно скорее разместить новое ядерное оружие в Европе
Два гола российских игроков помогли «Тампе» одержать победу в матче НХЛ
Малышева назвала опасную для слуха группу препаратов
Россиянка получила срок за забитую до смерти куском дерева подругу
В США задумали смягчить потолок цен на российскую нефть
Неизвестный ударил ножом российскую пенсионерку и отнял у нее кошелек в подъезде
Десять россиян отравились хлором в бассейне
Москвичи поделились воспоминаниями о маргинальном прошлом одного района
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.