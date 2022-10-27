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18:08, 27 октября 2022Культура

Продюсер «Пиратов Карибского моря» извинился перед актрисой за съемки

Продюсер «Пиратов Карибского моря» извинился перед Зои Салданой за неприятный опыт съемок
Зои Салдана

Зои Салдана. Кадр: фильм «Пираты Карибского моря»

Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер извинился перед актрисой Зои Салданой за неприятный опыт съемок. Об этом она рассказала в интервью Entertainment Weekly.

Артистка призналась, что осталась недовольна работой над проектом, который вышел в 2003 году. «Это было мое первое знакомство с крупным голливудским мегафильмом, в котором было много актеров, много продюсеров и много членов съемочной группы. Мы снимали в разных местах, и иногда условия были не самыми подходящими. Я была очень молода, а проект был слишком большим для меня. И темп был слишком быстрым», — вспомнила Салдана.

Она сказала, что не получила никаких положительных ощущений от съемок. После этой работы Салдана не захотела возвращаться к франшизе.

При этом, по словам актрисы, несколько лет спустя Джерри Брукхаймер попросил у нее прощения за негативный опыт. Салдана заявила, что ее тронули слова продюсера, который подчеркнул, что ему важно, чтобы людям нравилось участие в его проектах.

Ранее стало известно, что Зои Салдана сыграет роль 22-летней студентки в новом сериале Netflix. В центре сюжета мини-сериала под названием «С нуля» — история любви, описанная ранее в мемуарах актрисы Темби Лок: студентка Амала Уилер переезжает в Италию и влюбляется в молодого сицилийского шеф-повара Лино.

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Марина Погосян
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