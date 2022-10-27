Авиакомпания «Победа» возобновит полеты из Шереметьево

Авиакомпания «Победа» возобновит полеты из аэропорта Шереметьево с 30 октября

Российская авиакомпания «Победа» анонсировала возобновление полетов из столичного аэропорта Шереметьево, приостановленных весной 2022 года. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает ТАСС.

В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что вылет первого рейса по маршруту Москва — Владикавказ назначен на 30 октября. Также одновременно будут запущены рейсы в Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу.

По информации лоукостера, в течение ноября постепенно начнут выполняться полеты и в другие города России, среди которых Астрахань, Барнаул, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Красноярск, Магас, Минводы, Мурманск, Нальчик, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Ставрополь, Томск и Челябинск.

Пассажиры компании будут обслуживаться в терминалах В и С. «Клиентам лоукостера будут также доступны стойки самостоятельной сдачи багажа. Предполетный досмотр и посадка на рейсы авиакомпании будут осуществляться в терминале В», — добавили в компании.

Ранее в октябре российская бортпроводница назвала допустимый способ знакомства со стюардессами и рассказала, как часто пассажиры пытаются оказать знаки внимания членам летного состава. По ее словам, лучше всего знакомиться с сотрудники авиакомпании в аэропорту после рейса или через социальные сети.

