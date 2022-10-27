Российского подполковника полиции арестовали за мошенничество

В Петербурге подполковника полиции арестовали за мошенничество

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подполковника полиции Анатолия Дундалевича, его подозревают в вымогательстве шести миллионов рублей у предпринимателя. Об этом в четверг, 27 октября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Анатолию Дундалевичу предъявили обвинение в преступлении по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. До 25 декабря суд отправил его под стражу.

По данным следствия, Дундалевич предложил предпринимателю, в отношении которого якобы проводилось расследование по уголовному делу о мошенничестве, откупиться от следствия за 4,5 миллиона рублей. При этом подполковник понимал, что повилять на ход дела не может.

От жертвы Дундалевич получил три миллиона, а потом за спасение от задержания потребовал еще три. Потерпевший обратился к правоохранителям и под их контролем встретился с подполковником. При передаче муляжа в виде миллиона рублей Дундалевича задержали.

Вину подполковник признал частично.