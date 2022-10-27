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08:23, 27 октября 2022Бывший СССР

Белоруссия решила не признавать польское образование

Минск прекратил действие соглашения с Варшавой об эквивалентности высшего образования

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Правительство Белоруссии прекратило действие соглашения с советом министров Польши о признании эквивалентности высшего образования и ученых степеней. Документ опубликовали на белорусском национальном правовом портале.

«Совет министров Республики Беларусь постановляет прекратить соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в области искусства», — говорится в тексте постановления.

Ныне прекращенное соглашение две страны подписали в 2005 году в Варшаве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на то, что ни у Белоруссии, ни у России нет государственной идеологии. Он отметил, что ему предлагали «море идей», но он их все отверг.

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Василий Мека
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