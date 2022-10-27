В большинстве украинских регионов объявили воздушную тревогу

В 12 регионах Украины 27 октября объявлена воздушная тревога

Утром в четверг, 27 октября, в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

В частности, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, ее объявили на занятых украинской армией территориях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Киеве. Уточнялось, что власти города попросили местных жителей проследовать в укрытия.