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10:58, 27 октября 2022Бывший СССР

В большинстве украинских регионов объявили воздушную тревогу

В 12 регионах Украины 27 октября объявлена воздушная тревога

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Утром в четверг, 27 октября, в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

В частности, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, ее объявили на занятых украинской армией территориях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Киеве. Уточнялось, что власти города попросили местных жителей проследовать в укрытия.

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Алевтина Запольская
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