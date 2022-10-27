Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:45, 27 октября 2022Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

Власти Киева сообщили об объявленной в городе воздушной тревоге

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом в Telegram сообщила администрация столицы.

Власти города просят жителей срочно проследовать в укрытия.

Ранее стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в результате ночного обстрела Запорожья. По словам главы подконтрольной украинским властям Запорожской областной администрации Александра Старуха, из-за удара возник пожар, который позже был потушен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Европейская страна призвала к прямым переговорам США и России по Украине
Озвучено число погибших из-за экстремальной жары в последние 20 лет
Глава МОК высказался об отказе РУСАДА раскрыть детали дела Валиевой
Боня призвала расценивать проблемы Собчак как возмездие
В российском городе отменили прямые выборы мэра
В большинстве украинских регионов объявили воздушную тревогу
В России спрогнозировали популярность одного вида ипотеки
Александр Васильев назвал главные модные ошибки Екатерины Андреевой
Сечин назвал ценовой потолок на нефть и газ отменой прав стран на ресурсы
Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.