В Киеве объявили воздушную тревогу

Власти Киева сообщили об объявленной в городе воздушной тревоге

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом в Telegram сообщила администрация столицы.

Власти города просят жителей срочно проследовать в укрытия.

Ранее стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в результате ночного обстрела Запорожья. По словам главы подконтрольной украинским властям Запорожской областной администрации Александра Старуха, из-за удара возник пожар, который позже был потушен.