Украина сообщила о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожской области

Глава подконтрольной украинским властям Запорожской областной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале заявил о повреждении объекта инфраструктуры в результате ночного обстрела.

По предварительной информации, были выпущены три ракеты из реактивных систем залпового огня.

«Разрушениям подвергся объект инфраструктуры. Возник пожар, который был своевременно ликвидирован сотрудниками ГСЧС», — сообщил чиновник.

25 октября стало известно об отключении электросети в Харькове на следующей неделе для ремонта повреждений, вызванных российскими ракетными обстрелами. Кроме того, в Ивано-Франковской, Волынской и Хмельницкой областях Украины ограничат потребление электроэнергии.

Ранее сообщалось о повреждениях объектов инфраструктуры в Николаевской области после обстрелов. В ночь на 23 октября под удар попали Шевченковская, Ольшанская, Галициновская и Синюхинобродская общины.

