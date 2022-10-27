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08:23, 27 октября 2022Бывший СССР

Украина сообщила о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожской области

Фото: Pixabay

Глава подконтрольной украинским властям Запорожской областной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале заявил о повреждении объекта инфраструктуры в результате ночного обстрела.

По предварительной информации, были выпущены три ракеты из реактивных систем залпового огня.

«Разрушениям подвергся объект инфраструктуры. Возник пожар, который был своевременно ликвидирован сотрудниками ГСЧС», — сообщил чиновник.

25 октября стало известно об отключении электросети в Харькове на следующей неделе для ремонта повреждений, вызванных российскими ракетными обстрелами. Кроме того, в Ивано-Франковской, Волынской и Хмельницкой областях Украины ограничат потребление электроэнергии.

Ранее сообщалось о повреждениях объектов инфраструктуры в Николаевской области после обстрелов. В ночь на 23 октября под удар попали Шевченковская, Ольшанская, Галициновская и Синюхинобродская общины.

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Марина Совина
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