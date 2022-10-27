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13:54, 27 октября 2022Россия

Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации

Депутаты Госдумы приняли в III чтении закон об альтернативной службе в период мобилизации

Фото: Кошелев Илья / Globallookpress.com

Депутаты Государственной Думы приняли в III чтении закон, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил России (ВС РФ), других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить службу в данных организациях.

Вместе с тем лиц, проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, а также органам местного самоуправления, в период мобилизации могут направить для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект, отменяющий запрет на призыв в рамках частичной мобилизации граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость за тяжкие преступления.

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Сергей Истомин
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