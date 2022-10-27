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06:44, 27 октября 2022Экономика

В попытках США помочь ЕС справиться с энергокризисом увидели проблемы для Европы

Nihon Keizai: попытки США помочь ЕС справиться с энергокризисом грозят проблемами Европе

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Японское издание Nihon Keizai увидело в попытках США помочь Евросоюзу справиться с энергетическим кризисом и инфляцией проблемы для Европы.

Отмечается, что Соединенные Штаты расширили экспорт топлива, чтобы компенсировать нехватку российской нефти, но сами столкнулись с дефицитом. Из-за этого Вашингтон может ограничить поставки, что угрожает экономике ЕС.

В статье говорится, что ситуацию отягчает ряд факторов. Один из них — переход на более дешевый дизель на фоне роста цен на газ. Также указывается решение президента США Джо Байдена о восполнении дефицита сырой нефти, из-за чего стратегический резерв США истощился до минимальных значений за 40 лет.

Автор материала называет среди негативных факторов забастовки французских нефтяников, из-за чего в стране остановилось 60 процентов нефтеперерабатывающих предприятий или до десяти процентов от мощностей Европы.

Ранее президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цзицзюнь дал прогноз, что нефть и природный газ сохранят статус основных источников энергии до 2040 года. Особенно природный газ, как низкоуглеродный ископаемый источник энергии, имеет важное значение для низкоуглеродного перехода, заявил он.

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Марина Совина
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